Kaan Ayhan: Böyle maçlarla birlikte hedeflerimize yaklaşıyoruz

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZE YAKLAŞIYORUZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde kendilerini favoriler arasında gördüklerini belirten Kaan Ayhan, "Kesinlikle İngiliz takımından daha iyi oynadık. Ancak analiz tarafına geldiğimizde son 15 dakika gereksiz bir zorlaştı maç. Tottenham kendisini nasıl Avrupa Ligi'nin favorilerinden görüyorsa biz de öyle görüyoruz. O yüzden kazanmak iyi oldu" dedi.

Avrupa Ligi'nde deplasmandaki tüm maçların zor olduğunu vurgulayan Kaan Ayhan, "Zor maçlar bizi bekliyor. Deplasmanda maçlar zor oluyor Avrupa'da, her zaman istediğiniz gibi oynayamıyorsunuz. Ancak böyle maçlarla birlikte hedeflerimize yaklaşıyoruz. Bu şekilde devam edersek çok ileri gidebiliriz" şeklinde konuştu.