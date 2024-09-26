Kaan Ayhan: Sahaya adım attığımda çok duygulandım Galatasaray'da Kaan Ayhan, PAOK'a karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında PAOK'u 3-1 mağlup etti.

Maça kaptan olarak çıkan Kaan Ayhan, galibiyet sonrası açıklamalar yaptı.

"SAHAYA ADIM ATTIĞIMDA ÇOK DUYGULANDIM"

Kaan Ayhan yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Öncelikle takım arkadaşlarımı ve taraftarı tebrik ederim. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Kişisel oyunuma veya duygularıma gelince; kaptan olarak hazırlanmaya çalıştım. Bu kadar yoğun duygu ve önemli bir gün olacağını düşünmemiştim. Sahaya ilk adımı attığımda çok duygulandım. Bunu bozabilecek tek şey, kazanmamak olurdu."

"SAKATLIĞIM YOK, SADECE YORGUNLUK"

Sakatlığının bulunmadığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Sakatlığım yok, sadece yorgunluk. Her üç günde bir maç yapıyoruz ve sağ beke de yeni yeni alışınca yorgunluk oluyor. İnşallah Kasımpaşa maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.