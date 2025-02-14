Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart gündem oldu

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Sven Mijnans, 37. dakikada Troy Parrott (P), 57. dakikada Jordy Clasie ve 66. dakikada David Moller Wolfe kaydetti.

KAAN KIRMIZI GÖRDÜ

Temsilcimizin maçtaki tek golünü 20. dakikada Roland Sallai atarken; 51. dakikada ikinci sarı kartı gören Kaan Ayhan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

AKILLARA PRAG MAÇI GELDİ

Kaan'ın kırmızı görmesinin ardından ise akıllara geçtiğimiz sezon play-off etabında oynanan Sparta Prag maçı geldi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya ekibine deplasmanda 4-1'lik skorla yenilmişti.

Bu müsabakanın 67. dakikasında aynı AZ Alkmaar maçında olduğu gibi Kaan, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Milli futbolcunun Galatasaray'ı 10 kişi bırakması sonrasında skor yine 2-1'den 4-1'e gelmişti.

Öte yandan Kaan'ın iki faulü de yakın yerlerde yapması ve gösterdiği benzer reaksiyonlar sosyal medyada gündem oldu.

(Görüntüler EXXEN ve TRT'den alınmıştır.)