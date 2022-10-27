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Kadıköy'de Altay Bayındır'a tepki
Fenerbahçe taraftarları, Rennes karşısında 30 dakikada kalesinde 3 gol gören kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
- 27.10.2022 - 22:36
- Güncelleme : 27.10.2022 - 23:14
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.
Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Tribünler Altay'ı ıslıkladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rennes ile karşılaşırken tribünlerden Altay Bayındır'a tepki geldi.
Fenerbahçeli taraftarlar, durumun 3-0'a gelmesinin ardından Altay'ı ıslıkladı.
Daha önce de tepki göstermişlerdi
Fenerbahçe'de taraftarlar, daha önce ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesinde de 24 yaşındaki kaleciye tepki göstermişti.