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    Kadıköy'de Altay Bayındır'a tepki

    Kadıköy'de Altay Bayındır'a tepki

    Fenerbahçe taraftarları, Rennes karşısında 30 dakikada kalesinde 3 gol gören kaleci Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
    • 27.10.2022 - 22:36
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 23:14
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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

    Gruptan çıkmayı 4. haftadaki maçlar sonrası garantileyen sarı-lacivertliler, Rennes'e karşı 3-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

    Tribünler Altay'ı ıslıkladı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Rennes ile karşılaşırken tribünlerden Altay Bayındır'a tepki geldi.

    Fenerbahçeli taraftarlar, durumun 3-0'a gelmesinin ardından Altay'ı ıslıkladı.

    Kadıköy de Altay Bayındır a tepki #1

    Daha önce de tepki göstermişlerdi

    Fenerbahçe'de taraftarlar, daha önce ligdeki Fatih Karagümrük mücadelesinde de 24 yaşındaki kaleciye tepki göstermişti.

    Kadıköy de Altay Bayındır a tepki #2


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