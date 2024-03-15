Karabağ, Bayer Leverkusen karşısında tutunamadı Karabağ, son bölüme 2-1 önde girmesine rağmen Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup olarak kupadan elendi.

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ Ağdam, Alman devi Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Karabağ 1 kişi eksik oynadı

Bakü'deki 2-2'lik ilk maçın ardından Karabağ, Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Karabağ, ilk yarısı 0-0 biten maçta 58. dakikada Abdellah Zoubir ile öne geçti. 62. dakikada Elvin Cafarquliyev, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Juninho, 67. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Baskıya direnemediler

Bayer Leverkusen, 1 oyuncu fazla olmanın da etkisiyle son dakikalarda yoğun bir baskı kurdu. 72. dakikada Jeremie Frimpong ile fark 1'e indi.

Karabağ, son dakikalardaki büyük baskıya karşı etten duvar örmeye çalışsa da direnemedi. Bayer Leverkusen 90+3. ve 90+7. dakikalarda Schick'in golleriyle maçı 3-2 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Azerbaycan ekibi, ilk maçta da 2-0 öne geçmiş ancak son saniyelerde gelen golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Bayer Leverkusen bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 31 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.