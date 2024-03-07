Karabağ, son anda yıkıldı! Bayer Leverkusen'le berabere kaldılar Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2'lik skorla berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçların heyecanı yaşanıyor. Qurban Qurbanov'un çalıştırdığı Azerbaycan takımı Karabağ ile Xabi Alonso yönetimindeki Alman ekibi Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Karabağ'ın ev sahipliğinde oynanan müsabaka büyük bir heyecana sahne oldu. 4 golün çıktığı maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karabağ, ilk yarıyı önde bitirdi

İlk yarıyı büyük bir baskıyla ve Leverkusen'e karşı üstün bir oyunla oynayan Karabağ, 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Juninho, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Leverkusen geri döndü

Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+2'de Patrick Schick attı.

Rövanş Almanya'da

Bu maça kadar Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yapan Bayer Leverkusen, ilk beraberliğini Bakü'de aldı.

Karabağ ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.