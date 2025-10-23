Abone ol: Google News

Kerem Aktürkoğlu, 3. golünü de Avrupa’da kaydetti

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla 3. golünü de Avrupa Ligi’nde attı.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 21:56

  • Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçta tek golü attı.
  • Bu gol, sarı-lacivertli formayla Avrupa'da attığı 3. gol oldu.
  

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Saro-lacivertli takımda ilk gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi.

Milan Skriniar’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

YİNE AVRUPA'DA ATTI

Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini yine Avrupa Ligi’nde Nice filelerine atan milli futbolcu, 3. golünü de bu organizasyonda kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Kerem, 87. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.

