Kerem Aktürkoğlu, 3. golünü de Avrupa’da kaydetti

- Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendiği maçta tek golü attı.
- Bu gol, sarı-lacivertli formayla Avrupa'da attığı 3. gol oldu.
- Maça 11'de başlayan Kerem, 87. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
Saro-lacivertli takımda ilk gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi.
Milan Skriniar’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
YİNE AVRUPA'DA ATTI
Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini yine Avrupa Ligi’nde Nice filelerine atan milli futbolcu, 3. golünü de bu organizasyonda kaydetti.
