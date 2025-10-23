Kerem Aktürkoğlu, 3. golünü de Avrupa’da kaydetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaştı ve rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Saro-lacivertli takımda ilk gol Kerem Aktürkoğlu’dan geldi.

Milan Skriniar’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

YİNE AVRUPA'DA ATTI

Sarı-lacivertli formayla ilk gollerini yine Avrupa Ligi’nde Nice filelerine atan milli futbolcu, 3. golünü de bu organizasyonda kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Kerem, 87. dakikada yerini Talisca'ya bıraktı.