Kerem Aktürkoğlu: Önümüzde 4 kupa var, hepsini kazanmak istiyoruz Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Sparta Prag maçı öncesinde "Önümüzde 4 kupa var, hepsini kazanmak istiyoruz. Galatasaraylı olmak her türlü mücadele edip galibiyet alabilmek anlamına gelir" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Çekya takımı Sparta Prag'a konuk olacak.

İlk maçı sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın rövanşı 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

Letna Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İlk maçtaki analizlerden sonra olumlu ve olumsuz tarafları ayırdık"

Hücum oyuncusu, sözlerine şöyle başladı:

Kuralardan sonra kolay bir tur olacağı bekleniyordu ama biz öyle olmayacağını biliyorduk. İlk maçtaki analizlerden sonra olumlu ve olumsuz tarafları ayırdık. Yarın daha daha iyi, daha temkinli bir oynamak istiyoruz. İnşallah bir sakatlık çıkmadan taraftarlarımıza üst turu hediye etmek istiyoruz.

"Bizim hayallerimiz var, bunlarda biri de Avrupa şampiyonu olabilmek"

Hayallerinden bahseden Kerem, şu sözleri sarf etti:

Gerçekten çok anlamlı bir hediye oldu bizim için. Erden ağabeye, Fatih ağabeye, Ayhan ağabeye çok teşekkür ederim. Mesajı gördükten sonra Erden ağabeyi arayıp teşekkür ettim. Bizim hayallerimiz var, bunlarda biri de Avrupa şampiyonu olabilmek. Önümüzde çok uzun ve çetin bir yol var. Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. O notu ömrüm boyunca saklayacağım.

"Önümüzde 4 kupa var, hepsini kazanmak istiyoruz"

Önlerinde 4 kupa olduğunu ve hepsini kazanmak istediklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, şu açıklamayı yaptı: