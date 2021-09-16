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    Kerem Aktürkoğlu ve Marcao tribünleri birlikte selamladı

    Galatasaray'da affedilen Marcao ile saldırıda bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında tribünlere birlikte gitti.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 19:58
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    Kerem Aktürkoğlu ve Marcao tribünleri birlikte selamladı

    Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, Lazio maçında birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.

    TRİBÜNLERİ BİRLİKTE SELAMLADILAR

    Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

    Kerem Aktürkoğlu ve Marcao tribünleri birlikte selamladı #1

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