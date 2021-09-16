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- Kerem Aktürkoğlu ve Marcao tribünleri birlikte selamladı
Kerem Aktürkoğlu ve Marcao tribünleri birlikte selamladı
Galatasaray'da affedilen Marcao ile saldırıda bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, Lazio maçında tribünlere birlikte gitti.
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 19:58
Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, Lazio maçında birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi.
TRİBÜNLERİ BİRLİKTE SELAMLADILAR
Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.