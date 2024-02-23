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Avrupa Ligi



Kerem Demirbay: Çok üzgünüz, başaramadık

Kerem Demirbay: Çok üzgünüz, başaramadık Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri sonrasında yaptığı açıklamalarda çok üzgün olduklarını söyledi.