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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Maçın ardından Galatasaray'lı futbolcu Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.
"Çok üzgünüz, başaramadık"
Avrupa'ya veda etmeleri hakkında konuşan Kerem Demirbay "Çok üzgünüz, başaramadık. Elimizden geleni yaptık ama olmadı." dedi.
"İnşallah önümüzdeki kupaların hepsini kazanırız"
Sarı-kırmızılı takımın kalan hedeflerine odaklanacağını söyleyen Kerem Demirbay, "Taraftarlarımız yine yanımızdaydı, bizi desteklediler. İnşallah önümüzdeki kupaların hepsini kazanırız." ifadelerini kullandı.
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