Kerem Demirbay: Ben hazırım

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray 12 Aralık Perşembe akşamı TSİ 20.45'te İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.

Bu kritik karşılaşma öncesinde ise Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK 8'E KALMAK İSTİYORUZ"

Demirbay, sözlerine şöyle başladı:

Güçlü bir takımla oynayacağız ama buraya kazanmaya geldik. İlk 8'e kalmak istiyoruz. Hazırız, iyi hazırlandık ve mücadele edeceğiz.

"FUTBOLCULAR HER ZAMAN OYNAMAK İSTER"

Kerem Demirbay, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Futbolcular her zaman oynamak ister. Mutlu muyum, hayır ama Galatasaray'da mutluyum. Burada olmak çok gurur verici. En büyük biziz. Futbol bugün böyle, yarın değişebilir. Geçen sene önemli oyunculardan biriydim ama hala öyleyim. Motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Daha çok çalışıyorum. Oynamadığım için mutlu değilim ama bizler profesyoneliz. Hocanın kararına saygı duyuyorum. Yarın da başlarsam mutsuz olmam. Ben profesyonelim, yoluma bakarım.

"HİÇBİR ZAMAN KARDEŞLERİMİN YANINDAN AYRILMAM"

Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'a faul yapılan pozisyonu değerlendiren Demirbay, şunları dedi:

O pozisyonda Barış'ı gördüm. Yanına gittim. Hakemin kötü niyetini hissettim. Ondan dolayı hakemle aramız kötü geçti ve sarı kart gördüm. Barış'ın ayağını tuttum ve Yener Hocamızı çağırdım. Bayağı gergin geçti hakemle aram. Profesyonel gördüm. Barış zaten kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda farklı görünüyor belki ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam!

"YÜZDE YÜZ HAZIRIM"

Deneyimli oyuncu, son olarak şu ifadeleri kullandı: