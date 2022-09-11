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    Kiev'in Fenerbahçe maçındaki zaman geçirmesi Avrupa'da gündem oldu

    Kiev'in Fenerbahçe maçındaki zaman geçirmesi Avrupa'da gündem oldu

    Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaşan Dinamo Kiev'in saha içinde zaman geçirme süresi 30 dakikayı buldu.
    • 11.09.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 10:10
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    Fenerbahçe ’ye 2-1 yenildikleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçı sonrası rakiplerini sert oynamakla suçlayan Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, başarısızlığa bahane üretmeye devam ederken, Rumen hocanın bu tutumu Ukrayna’da da tepki görmeye başladı.

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Ülker Stadı’ndaki maç sonrası, “Fenerbahçe sert oynadı. Bir oyuncum hastanelik oldu. Kalecim dizinden sakatlandı” diyen Lucescu, Rumen medyasına açıklamada da Fenerbahçe’yi eleştirdi.

    Kiev in Fenerbahçe maçındaki zaman geçirmesi Avrupa da gündem oldu #1

    "Bu futbol değildi"

    Tecrübeli teknik adam, “Bu, futbol değildi. Avrupa düzeyindeki takımlar böyle oynamıyor. Fenerbahçe oyunun birçok kuralını çiğnedi. Aşırı agresiflik gösterdiler. Fenerbahçe maçı bir Boğa güreşi gibiydi.” dedi.

    Ukrayna Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Myron Markevych ise, Dinamo Kiev’in son 3 resmi maçını da kaybettiğine dikkat çekip, bu tablonun sorumlusunun Lucescu olduğunu söyledi.

    Kiev in Fenerbahçe maçındaki zaman geçirmesi Avrupa da gündem oldu #2

    "Kiev'e yazık, bu kadar kötü olmamalılar"

    Markevych, “Dinamo Kiev düşüşte olan bir takım. Yazık, bu kadar kötü olmamalılar. Orada neler oluyor bilmiyorum ama bence değişiklik öncelikle yönetim düzeyinde olmalı. Dinamo Kiev, Ukrayna’nın ulusal gururudur. Yakın zamanda kurulan bir takım olan Fenerbahçe tarafından küçük düşürüldüler.

    Oyuncuların ne düşündüğünü bilmiyorum, belki de bir transfer yapmayı düşünüyorlar. Lucescu’ya bakıyorum; 77 yaşındasın, ne yapmak istiyorsun. Kulübede kendinden mi kurtulmak istiyorsun? Bu oyunla veteran bir takımı bile yenebilirler mi bilmiyorum” diye konuştu.

    Kiev in Fenerbahçe maçındaki zaman geçirmesi Avrupa da gündem oldu #3

    Kievliler 30 dakika çaldılar

    Dinamo Kiev’in Fenerbahçe karşısında uyguladığı ‘zaman çalmaya’ yönelik futbolu, Avrupa medyasının da dikkatini çekti.

    The Athletic, Ukrayna ekibinin futbolcularının 90 dakikalık karşılaşmada çeşitli gerekçelerle oyunu 29 dakika 38 saniye durdurduğunu hesapladı.

    Kiev in Fenerbahçe maçındaki zaman geçirmesi Avrupa da gündem oldu #4


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