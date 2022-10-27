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    Kızılyıldız - Trabzonspor - CANLI SKOR

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki beşinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
    • 27.10.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 22:32
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    27' Sağdan ceza sahasına çevrilen topu Strahinja Erakovic kale önünde tamamlamak istedi. Kaleci Uğrucan gole izin vermedi.

    25' Aleksandar Dragovic, Bakasetas'a yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

    24' Aleksandar Katai vurdu, Uğurcan çıkardı. Sağdan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Katai vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan müthiş uzandı.

    22' Soldan ceza sahasına gönderilen topa Strahinja Erakovic, gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

    21' Trabzonspor'da Hamsik, ceza sahası dışından vurdu. Kaleci Borjan gole izin vermedi.

    13' Soldan Pesic son çizgiye inip çaprazdan vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında da Pesic için ofsayt bayrağı kalktı.

    12' Soldan Eren Elmalı'nın arka direğe doğru ortasını savunma karşıladı. Dönen topa Hamsik gelişine vurdu ama top yandan auta gitti.

    7' Ceza sahasına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşta Bakasetas ortaladı. Hugo'nun vuruşu kaleci Borjan'da kaldı.

    5' Savunma arkasına atılan topta Trezeguet son çizgide topu içeriye çevirmek istedi ama yetişemedi, aut.

    1' Maç başladı.

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

    Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor.

    Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapıyor Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.

    Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok


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