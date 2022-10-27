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Kızılyıldız - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki beşinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 27.10.2022 - 20:37
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok