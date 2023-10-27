Kjetil Knutsen: Bizim için anahtar bir maçtı Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş maçının ardından "Bizim için anahtar bir maçtı. Bu maçı kazanmak önemliydi ve başarıya ulaştık" dedi.

AA

UEFA Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaştı. Siyah beyazlı ekip, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri Gronbaek, Moumbagna ve Saltnes kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise Moe (k.k.) kaydetti.

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'te teknik direktör Kjetil Knutsen, kritik bir maçı kazandıklarını söyledi.

"Bizim için anahtar bir maçtı"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Knutsen, şu şekilde konuştu:

Çok iyi bir maç oldu. İyi futbolculardan kurulu bir takıma karşı oynadık. Bizim için anahtar bir maçtı. Bu maçı kazanmak önemliydi ve başarıya ulaştık. Konferans Ligi bu hafta itibariyle bitti, şimdi ligimize döneceğiz.

"Büyük şanslar bulduk"

Norveçli teknik adam, maçta önemli şanslar bulduklarını söyleyerek, şunları dedi:

Totalde iyiydik. Büyük şanslar bulduk. Yan toplar ve ileri çıkan toplarda başarı kaydettik. Bazı defansif konularda çalışmamız ve bazı anlarda biraz daha kontrollü oynamayı tercih etmemiz gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)