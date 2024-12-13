Kjetil Knutsen: Zor bir takıma karşı oynadık

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
"GÜZEL BİR KAPANIŞ YAPTIK"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, "Çok güzel bir maç oldu. 2024'ün son maçı olması nedeniyle güzel bir kapanış yaptık. İyi bir bitiş yaptığımız için memnunum." dedi.
"ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"
Karşılaşmada çok gol şansı bulduklarını dile getiren Kjetil Knutsen şöyle dedi:
"Bulduğumuz fırsatları sonuçlandırabilirdik. Zor bir takıma karşı oynadık. Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya karşı oynamak kolay değildi. Beşiktaş kadrosunun biraz farklı olduğunu gördük. Beşiktaş önemli bir takım. Ellerindeki oyuncular arasından en mantıklı ve uygun kadroyu sahaya sürdüler. Biz de her zamanki gibi oynamaya çalıştık."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış