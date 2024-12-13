Kjetil Knutsen: Zor bir takıma karşı oynadık

AA

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt, evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

"GÜZEL BİR KAPANIŞ YAPTIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, "Çok güzel bir maç oldu. 2024'ün son maçı olması nedeniyle güzel bir kapanış yaptık. İyi bir bitiş yaptığımız için memnunum." dedi.

"ZOR BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Karşılaşmada çok gol şansı bulduklarını dile getiren Kjetil Knutsen şöyle dedi: