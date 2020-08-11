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    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu

    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu

    Yeni sezon formalarına Köln Merkez Camii'nin silüetini koyan Köln Kulübü, sırf bu yüzden bir taraftarın üyeliğini iptal ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 14:00
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    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu

    Bundesliga ekibi Köln, yeni sezon formalarını geçtiğimiz günlerde tanıttı.

    Satışa çıkarılan ürünlerde, Köln Merkez Camii'nin silüetinin yer alması dikkat çekti.

    Formadaki bu detaydan rahatsız olan bir Alman taraftar ise, kulüp üyeliğini iptal ettiğini duyurdu.

    "ONA TEK SÖZÜMÜZ, GÜLE GÜLE"

    Tasarımın arkasında duran Alman ekibi, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir üyemiz, formamızda cami silüeti olduğu için üyeliğini iptal etti. Ona tek sözümüz; Güle güle!"

    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu #1

    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu #2

    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu #3

    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu #4

    Köln'ün formasında Köln Merkez Camii de yer aldı HABERİ

    Köln, tepkilere rağmen cami silüetinin arkasında durdu #5


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