Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe mücadele edecek!

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe mücadele edecek!

Avrupa Ligi'nde bu akşam son maçını oynayacak olan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etmeye hazırlanıyor. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ediyor.

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde son maçına çıkacak olan Kanarya, Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-lacivertli ekip Konferans Ligi'nde hatırı sayılı bir başarılı elde etmek ve elenmemek için mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek isteyen futbolseverler ise Konferans Ligi'nde kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? İşte yanıtı...

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvası Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler, bu akşam oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.

Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek. 3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.