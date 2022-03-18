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    Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    Avrupa'nın 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 17:31
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    Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapıldı.

    Çekilen kura ile Konferans Ligi’nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

    UEFA Koferans Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

    Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #1

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

    • Bodo/Glimt – Roma
    • Feyenoord – Slavia Prag
    • Marsilya-PAOK
    • Leicester City – PSV

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

    • Leicester City-PSV /// Bodo/Glimt-Roma
    • Feyenoord-Slavia Prague /// Marseille-PAOK

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