Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Avrupa'nın 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapıldı.

Çekilen kura ile Konferans Ligi’nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

UEFA Koferans Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Bodo/Glimt – Roma

Feyenoord – Slavia Prag

Marsilya-PAOK

Leicester City – PSV

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak: