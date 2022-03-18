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Konferans Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
Avrupa'nın 3 numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.
- Haber Merkezi
- 18.03.2022 - 17:31
UEFA Konferans Ligi’nde çeyrek final turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın merkezinde yapıldı.
Çekilen kura ile Konferans Ligi’nde son 8 takım arasında oynanacak ve çıkacak sonuçlara göre oluşacak yarı final müsabakalarının eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.
UEFA Koferans Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:
- Bodo/Glimt – Roma
- Feyenoord – Slavia Prag
- Marsilya-PAOK
- Leicester City – PSV
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:
- Leicester City-PSV /// Bodo/Glimt-Roma
- Feyenoord-Slavia Prague /// Marseille-PAOK