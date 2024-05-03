Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları: Aston Villa'ya Olympiakos darbesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları tamamlandı.
Çeyrek finalde temsilcimiz Fenerbahçe'yi penaltı atışları sonunda eleyen Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiltere'de Aston Villa'ya konuk olduğu maçı hat-trick yapan Ayoub El Kaabi'nin 16, 29 ve 56. dakikalarda, Santiago Hezze'nin 67. dakikada attığı gollerle 4-2 kazandı.
Aston Villa'nın sayılarını 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydederken Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.
Fiorentina avantajı kaptı
Günün diğer maçında İtalya'nın Fiorentina takımı Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı.
Fiorentina, 5. dakikada Riccardo Sottil, 37. dakikada Andrea Belotti ve 90+1. dakikada M'Bala Nzola'nın golleriyle 3-2 galip geldi.
Club Brugge'ün sayılarını 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Thiago kaydederken Raphael Onyedika, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmaların rövanşları 8-9 Mayıs'ta günü oynanacak.
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