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- Konferans Ligi’nde haftanın oyuncusu Okaka seçildi
Konferans Ligi’nde haftanın oyuncusu Okaka seçildi
Temsilcimiz Başakşehir, son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Rigas'ı 3-0 mağlup ederken, maça damga vuran isim Stefano Okaka olmuştu. Okaka, UEFA Konferans Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
- 14.10.2022 - 17:43
- Güncelleme : 14.10.2022 - 18:10
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Başakşehir ile Letonya ekibi Rigas Skola karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.
Haftanın futbolcusu Okaka oldu
Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu.
Rigas'a karşı 2 gol attı
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.