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    Kopenhag-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 18:25
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 18:25
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    Kopenhag-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

    Turuncu-lacivertliler, son 16 turu ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.

    İLK 11'LER

    Kopenhag: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind

    Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba

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