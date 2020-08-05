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Kopenhag-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Avrupa'daki tek temsilcimiz Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 18:25
- Güncelleme : 05.08.2020 - 18:25
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.
Turuncu-lacivertliler, son 16 turu ilk maçında 1-0 yendiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.
İLK 11'LER
Kopenhag: Johnsson, Boilesen, Bjelland, Nelsson, Varela, Zeca, Mudrazija, Biel, Falk, Kaufmann, Wind
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba