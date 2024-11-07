Kopenhag - Başakşehir maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşı karşıya gelecek.

Parken Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Joey Kooij yönetecek. Kooij'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Joost van Zuilen ve Patrick Inia yapacak.

Turuncu-lacivertli ekipte isimleri UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Matchoi Djalo müsabakada görev yapamayacak.

İLK 11'LER

Kopenhag: Trott, Huescas, Pereira, Lopez, Diks, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson, Keny

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Emre Çalışkan
Editor