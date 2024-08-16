Levan Korgalidze: Başakşehir hak ederek tur atladı Iberia Tiflis Teknik Direktörü Levan Korgalidze, Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor.

3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçta Gürcistan temsilcisi Iberia'ya karşı aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından, rövanş mücadelesinde sahaya çıkan temsilcimiz, 2-0'lık net bir skorla rakibini saf dışı bıraktı.

Bu sonuçla birlikte, Başakşehir Play-Off Turu'na yükselerek Avrupa macerasını bir adım daha ileriye taşıdı.

"ÇOK İYİ OYNADILAR VE HAK EDEREK TUR ATLADILAR"

Iberia Tiflis Teknik Direktörü Levan Korgalidze, Başakşehir'in hak ederek play-off turuna yükseldiğini kaydetti.

Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergilediklerini belirten Korgalidze, "İkinci yarının başında bir hata yaptık. Motivasyonumuzu kaybettik. Başakşehir de güçlü bir takım. Çok iyi oynadılar ve hak ederek tur atladılar." diyerek İstanbul temsilcisini tebrik etti.