Kostas Fortounis'ten Edin Dzeko'ya: Futbol sahada oynanmak için var Olympiakos'ta Kostas Fortounis, Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Dzeko'nun kim olduğunu biliyoruz ama futbol sahada oynanmak için var." dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Kostas Fortounis, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı konuştu.

"Fenerbahçe çok iyi bir takım"

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Fortounis şöyle dedi:

"Takıma yardım etmeye çalışıyorum. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet ve iyi bir avantaj elde ettik. İstanbul'a gitmeli ve tur atlamak için iyi bir oyun oynamalıyız. Fenerbahçe çok iyi bir takım. Gevşedik ve iki gol yedik, futbol bu, orada tur atlamak için konsantre olmalıyız."

"Futbol sahada oynanmak için var"

Son olarak Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko hakkında konuşan Yunan oyuncu, "Dzeko'nun kim olduğunu biliyoruz ama futbol sahada oynanmak için var ve tribünler için endişelenmemek güzel bir şey." sözlerini sarf etti.