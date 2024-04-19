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Kostas Tzolakis'in penaltı kurtarışlarındaki sırrı belli oldu!

Kostas Tzolakis'in penaltı kurtarışlarındaki sırrı belli oldu! Fenerbahçeli futbolcular Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtaran Olympiakos kalecisi Kostas Tzolakis, sarı-lacivertli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri su şişesindeki kağıda yazdı ve ona bakarak hareket etti.