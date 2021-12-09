Lazio - Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu.

Maç sonucu: Lazio 0-0 Galatasaray

88' Felipe Anderson'un sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Zaccagni kafayı vurdu. Muslera soluna gelen topu uzanarak kontrol etti.

84' Van Aanholt serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Taylan'ın ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Acerbi karşıladı.

74' Cataldi'nin sol kanattan ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Nelsson karşıladı.

71' Kerem'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ömer, rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

67' Morutan'ın pasıyla sağ kanatta Emre hareketlenmek istedi ama topu oyun alanının içinde tutamadı. Taç.

61' İki takımda da az sonra oyuncu değişiklikleri yapılacak.

55' Basic uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Top yandan auta gitti.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Lazio 0-0 Galatasaray

41' Sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top yakın direkten döndü. Önce Feghouli sonra Diagne bu topa hamle yaptı ama dokunamadılar.

37' Zaccagni, Kerem'den topu kazanıp Immobile'yi savunma arkasına kaçırmak istedi. Hızlı bir pas atınca Immobile bu topa yetişemedi.

24' Milinkovic-Savic'in sakatlığı nedeniyle bir süre duran oyun yeniden başladı.

10' Luiz Felipe, kendi yarı alanının ortalarında Diagne'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Lazio: Strokosha, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic - Savic, Leiva, Basic, Pedro, Zaccagni, Immobile

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne