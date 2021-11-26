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    Lazio, Moskova'da turladı

    UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı E Grubu 5. hafta maçında Lazio, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:51
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    Lazio, Moskova'da turladı

    Temsilcimiz Galatasaray ile beraber E Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

    İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

    SON MAÇ GALATASRAY’LA

    Bu sonuçla Lazio 8 puana ulaşırken, Lokomotiv Moskova ise 2 puanda kaldı. Lazio, Galatasaray ile beraber gruptan çıkmayı garantiledi.

    E Grubu'nda lideri belirleyecek E Grubu 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da ağırlayacak.

    Lazio, Moskova da turladı #1

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