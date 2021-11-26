Lazio, Moskova'da turladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı E Grubu 5. hafta maçında Lazio, Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Temsilcimiz Galatasaray ile beraber E Grubu'nda liderlik mücadelesi veren Lazio, Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Lazio, Ciro Immobile'nin 56 ve 63, Pedro'nun da 87. dakikada attığı gollerle Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 yenmeyi başardı.

SON MAÇ GALATASRAY’LA

Bu sonuçla Lazio 8 puana ulaşırken, Lokomotiv Moskova ise 2 puanda kaldı. Lazio, Galatasaray ile beraber gruptan çıkmayı garantiledi.

E Grubu'nda lideri belirleyecek E Grubu 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da ağırlayacak.