Liverpool, Sparta Prag'ı deplasmanda rahat yendi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında play-off'ta temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Brian Priske'nin çalıştırdığı Çekya ekibi Sparta Prag ile Jürgen Klopp yönetimindeki İngiliz takımı Liverpool karşı karşıya geldi.
Epet Arena'da oynanan müsabakada kazanan 5-1'lik skorla konuk takım Liverpool oldu.
Liverpool, rahat kazandı
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister, 25 ve 45+3. dakikalarda Darwin Nunez, 53. dakikada Luis Diaz ve 90+4'te Dominik Szoboszlai kaydetti.
Sparta Prag'ın tek golü ise 46. dakikada kendi ağlarını havalandıran Conor Bradley'den geldi.
Rövanş İngiltere'de
Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Anfield'da oynanacak.
Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında sahasında Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmişti.
Liverpool ise deplasmanda Union Saint-Gilloise'e 2-1 mağlup olmuştu.
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