Lucas Torreira: Elenmek çok acı veriyor

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.

Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’ne veda etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Toreira, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri hakkında bir paylaşımda bulundu.

"ELENMEK ACI VERİYOR"

Çok üzgün olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki bu kupadaki yolumuz sona erdi. Elenmek çok acı veriyor.

"SONUNA KADAR HEP BERABER"

Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçını işaret eden Torreira, şu sözleri sarf etti: