Lucas Torreira: Elenmek çok acı veriyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı.
Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi’ne veda etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Toreira, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri hakkında bir paylaşımda bulundu.
"ELENMEK ACI VERİYOR"
Çok üzgün olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:
Ne yazık ki bu kupadaki yolumuz sona erdi. Elenmek çok acı veriyor.
"SONUNA KADAR HEP BERABER"
Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçını işaret eden Torreira, şu sözleri sarf etti:
Şimdi düşünme, çalışma, gelişme ve pazartesi günkü maça hazırlanma zamanı. Her türlü sonuca katlanan ve her zaman takımı destekleyen sadık taraftarlarımıza çok teşekkürler. Sonuna kadar hep beraber.
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