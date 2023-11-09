Ludogorets - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanacak.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.
İlk 11'ler
Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Miguel Crespo, Dusan Tadic, Ryan Kent, Michy Batshuayi
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