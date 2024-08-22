Lugano - Beşiktaş - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: LUGANO 0-1 BEŞİKTAŞ
21’ Goool… Lugano 0-1 Beşiktaş (Gedson)
11' Sol kanattan Masuku'nun getirdiği topa Lugano defansı müdahale etti. Karar korner!
10' Paulista'nın savunma arkasına attığı pası Rafa indirdi. Immobile topla buluştu fakat defans araya girdi.
9' Lugano'nun savunma arkasına attığı tehlikeli pasta Emrihan araya girdi.
7' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Çevirdikleri orta defansımızdan döndü.
6' Gedson kendi sahamızdan topu hızlıca taşıyarak getirdi. Getirdiği topu Rashica'ya verdi. Rashica'nın sutu kalenin üstünden dışarı çıktı.
6' Lugano sol kanattan geldi fakat Emirhan Topçu başarılı müdahalesiyle topu aldı.
4' Rashica'nın sağ kanattan savunma arkasına attığı pas Immobile'ye geldi. Immobile'nin çevirdiği yerde kimse yok.
3' Lugano sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına çevirilen topa kimse dokunamadı.
2' Lugano sol kanattan geldi. Svensson topu kornere çeldi.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başladı.
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yönettiği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
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