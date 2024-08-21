Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesi olay paylaşım! 10 dakikada 3 gol atmıştık Lugano'nun sosyal medya hesabı Beşiktaş'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçı öncesinde çarpıcı bir paylaşım gerçekleştirdi. İsviçre ekibi, geçtiğimiz sezon temsilcimizi Konferans Ligi gruplarında yendiği mesajı paylaşarak "10 dakikada 3 gol attık!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak.

LUGANO'DAN GÖNDERME

Mücadele öncesinde ise Lugano, X hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maça gönderme yapan Lugano, "10 ay önce şu oldu, Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık!" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM DA 1'ER GALİBİYET ALMIŞTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda 3-2 kaybettiği maçın ardından deplasmanda Lugano'yu 2-0 kazanmıştı.