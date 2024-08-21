Lugano'dan Beşiktaş maçı öncesi olay paylaşım! 10 dakikada 3 gol atmıştık
Haber Merkezi

Beşiktaş, Play-Off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabakada Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak.

LUGANO'DAN GÖNDERME

Mücadele öncesinde ise Lugano, X hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz sezon ile oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maça gönderme yapan Lugano, "10 ay önce şu oldu, Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık!" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM DA 1'ER GALİBİYET ALMIŞTI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi grubunda 3-2 kaybettiği maçın ardından deplasmanda Lugano'yu 2-0 kazanmıştı.