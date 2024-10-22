Lyon - Beşiktaş maçında Harm Osmers düdük çalacak

İHA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek.
Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Osmers’in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.
Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR'da da İngiliz Peter Bankes oturacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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