Maarten Martens: Fark yaratmak istiyorduk

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçında Galatasaray'ı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

"GALATASARAY ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YAPTI"

Martens, "Bizim en güçlü yanımız kadromuzdaki devamlılık. Çok az değişiklik yaptık ve Galatasaray'ın çok fazla değişiklik yaptığını görüyorsunuz, bu da bu maçtaki farkı yarattı." dedi.

"OYUN PLANLARINI DEĞİŞTİRMELERİ, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN İLTİFATTIR"

Martens, son olarak, "En çok agresif presimizden etkilendiler. Bu aynı zamanda Mijnans'ın içeriye güzel bir şutla attığı 1-0'ı da yarattı. Galatasaray'ın ikinci yarıda oyun planını değiştirmek zorunda kalması çocuklarımız için bir iltifattır." diye konuştu.

"FARK YARATMAK İSTİYORDUK"

Açıklamalarına devam eden 40 yaşındaki teknik adam şöyle dedi: