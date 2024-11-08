Maarten Martens: Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi 4’üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 yendi.
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu.
"UNUTULMAYACAK BİR AKŞAMDI"
Galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Maarten Martens, şu ifadeleri kullandı:
Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. Özellikle sol kanatta zorlandık. Dzeko da birkaç fırsat kaçırdı. İkinci yarı için çok mutluyum. Genç oyuncular muazzam oynadı. Çok cesaretli bir oyun gösterdik. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz böyle bir skora muhtaçtık. Evimizde Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu. Takım ruhumuz çok iyi. Takımımla ekstra bir gurur duyuyorum. Çünkü 8 tane genç oyuncudan bahsediyoruz.
"BİZ BU MAÇA BUGÜN HAZIRLANMADIK"
Genç oyuncuların şansı iyi değerlendirdiğini aktaran Martens, şu sözleri sarf etti:
Biz bu maça bugün hazırlanmadık. Genç oyuncuları sezon başından bu yana hazır tutuyoruz. Bugün de bu şansı iyi değerlendirdiler.
"FENERBAHÇE'NİN HATA YAPACAĞINI BİLİYORDUK"
Fenerbahçe'ye karşı baskı kurduklarını belirten Martens, şu şekilde konuştu:
Yüksek baskı yapacağımızı biliyorduk. Bu konularda zaman zaman iyiyiz. Fenerbahçe'nin de hata yapacağını biliyorduk. İkinci yarıda 2 kez böyle şans yakaladık ama sonuçlandıramadık. Yine de hem yüksek toplarda hem de yerden toplarda baskıyı iyi kurduk. Bunda da başarılı olacağımızı biliyordum.
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