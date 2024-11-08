Maarten Martens: Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi 4’üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 yendi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu.

"UNUTULMAYACAK BİR AKŞAMDI"

Galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Maarten Martens, şu ifadeleri kullandı:

Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. Özellikle sol kanatta zorlandık. Dzeko da birkaç fırsat kaçırdı. İkinci yarı için çok mutluyum. Genç oyuncular muazzam oynadı. Çok cesaretli bir oyun gösterdik. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz böyle bir skora muhtaçtık. Evimizde Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu. Takım ruhumuz çok iyi. Takımımla ekstra bir gurur duyuyorum. Çünkü 8 tane genç oyuncudan bahsediyoruz.