Maarten Martens: Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli

DHA

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında AZ Alkmaar, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MEMNUNUM"

Galatasaray’a nefes aldırmamaya çalıştıklarını ifade eden Maarten Martens, şu şekilde konuştu:

Planımız iyi işliyordu. Güzel baskı yapıyorduk. Onlara fazla nefes aldırmamaya çalıştık. Ruben van Bommel'in oynadığı taraflarda hassaslardı. 2-0 yapabilirdik ama olmadı. Organizasyonda 7 puan aldık. Çok memnunum. Daha da güçlendiğimizi fark ediyorum.

"GALATASARAY, FENERBAHÇE'DEN DAHA ATEŞLİ"

Galatasaray’ın oyununu Fenerbahçe ile kıyaslayan 40 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Fenerbahçe'den daha fazla risk alıyor. 3 kişi arkada kalıyorlar. Galatasaray'ın stoperleri hızlı ve güçlü. Gol atmaya da daha yakınlar. Bizim oynadığımız maçlara baktığım zaman Galatasaray, Fenerbahçe'den daha ateşli diyebilirim. Böyle bir kulüple berabere kaldığımız için mutluyum.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI 3, GALATASARAY'A KARŞI DA 1 PUAN ÇIKARDIK"

Galatasaray’ın fiziksel olarak yüksek seviyede olduğunu ifade eden Martens, sözlerini ise şöyle tamamladı: