Maccabi Tel Aviv cephesinden Beşiktaş açıklaması: Umarım bize iyi bakılır Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden olan Maccabi Tel Aviv'in İsrailli futbolcusu Osher Davida, İstanbul'da oynanacak maç öncesinde "Orada oynamamız gerekiyorsa yapmamız gerekeni yapacağız ve umarım bize iyi bakılır" dedi.

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimi, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilmişti.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek takımlardan Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü ve Beşiktaş dördüncü torbadan kuraya girdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşı karşıya gelecek.

İSRAİL'DEN TARAFSIZ SAHA İDDİASI

Yaşanan bu gelişme üzerine İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

İsrailli yayın organı Walla'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı mücadelenin tarafsız bir sahada oynanabileceği ileri sürülmüştü.

"UMARIM BİZE ORADA İYİ BAKILIR"

Bu durum sonrasında ise Maccabi Tel Aviv forması giyen sağ kanat oyuncusu Osher Davida, çarpıcı açıklamalara imza attı.

İsrailli oyuncu Davida, şunları dedi:

Antalyaspor'da daha önce forma giyen Sagiv Jehezkel, İstanbul'da oynamaktan mutlu olacaktır. Bu maçta ne olacağını bilmiyorum. Orada oynamamız gerekiyorsa yapmamız gerekeni yapacağız ve umarım bize orada iyi bakılır. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

"İYİ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Osher Davida ayrıca, şu sözleri sarf etti:

Cuma günü İsrail'e giderken havaalanında kurayı birlikte gördük. İyi takımlarla karşılaşacağımızı biliyorduk. Heyecanlıydık çünkü bazı büyük isimlerle karşılaşacaktık. Bu lige ne kadar iyi takım olduğumuzu göstermek için geleceğiz.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül - Ajax-Beşiktaş

3 Ekim - Beşiktaş - Eintacht Frankfurt

24 Ekim - Lyon - Beşiktaş

6 Kasım - Beşiktaş - Malmö

28 Kasım - Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

12 Aralık - Bodo Glimt - Beşiktaş

22 Ocak - Beşiktaş - Athletic Bilbao

30 Ocak - Twente - Beşiktaş