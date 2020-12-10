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    Maccabi Tel Aviv-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 09:14
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    Maccabi Tel Aviv-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Sivasspor, tur için sahaya sıkıyor.

    Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

    TUR İÇİN KAZANMAK ŞART

    Temsilcimiz Sivasspor'un toplamda 6 puanı bulunurken Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor. Sivasspor'un tur atlaması için kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

    Maccabi Tel Aviv-Sivasspor maçının muhtemel 11 leri #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Maccabi Tel Aviv

    Bitton
    Saborit
    Glazer
    Biton
    Daniel
    Yeini
    Golasa
    Cohen
    Peretz
    Hernandez
    Pesic

    Sivasspor

    Samassa
    Robin
    Appindangoye
    Camara
    Ziya
    Cofie
    Claudemir
    Fajr
    Ninga
    Gradel
    Yatabare

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