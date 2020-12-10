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Maccabi Tel Aviv-Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 09:14
Türkiye'nin Avrupa'daki tek temsilcisi Sivasspor, tur için sahaya sıkıyor.
Bloomfield Stadı'nda yapılacak karşılaşma 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
TUR İÇİN KAZANMAK ŞART
Temsilcimiz Sivasspor'un toplamda 6 puanı bulunurken Maccabi Tel Aviv'in ise 8 puanı bulunuyor. Sivasspor'un tur atlaması için kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Maccabi Tel Aviv
Bitton
Saborit
Glazer
Biton
Daniel
Yeini
Golasa
Cohen
Peretz
Hernandez
Pesic
Sivasspor
Samassa
Robin
Appindangoye
Camara
Ziya
Cofie
Claudemir
Fajr
Ninga
Gradel
Yatabare