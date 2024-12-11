Malmö, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

DHA
UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında yarın sahasında Galatasaray’ı konuk edecek Malmö, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Henrik Rydström yönetiminde, Malmö Stadyumu’nda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
TAKTİK ÇALIŞMA YAPILDI
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
SAKAT İSİMLERİN SON DURUMU
İsveç ekibinde kaleci Ricardo Friedrich’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Daniel Gudjohnsen ise sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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