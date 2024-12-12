Malmö - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.
Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek.
Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.
İLK 11'LER
Malmö: Persson, Stryger, Rösier, Zötterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim
Galatasaray: Muslera, Berkan, Abdülkerim, Metehan, Davinson Sanchez, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Yunus, Batshuayi
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