İHA

Malmö, UEFA Avrupa Ligi 6’ncı hafta maçında sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Bu mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström açıklamalarda bulundu.

"İLERİYE GİTMEK İÇİN 2 GALİBİYET LAZIM"

Maçı değerlendiren Henrik Rydström, şu şekilde konuştu:

Geri düşmüştük sonra beraberliği yakaladık. Bu da pozitif, olumlu bir şey. İyi bir hissiyat, iyi bir duygu ama iyi şeyler de yarattık oyunda. Tabii kazanmak isterdik ama berabere bitti. İleriye gitmek için 2 galibiyet lazım.

"BİZ DEFANS OYNADIK"

Galatasaray’a karşı ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Rydström, şu sözleri sarf etti:

Biz defans oynadık. Bizim taktiğimiz 5-3-2’ydi. Öyle başladık. Sonra topu orta sahada tutmak istedik, yoksa Galatasaray sahasına atmak isterdik. Galatasaray da 3-4-3 oynadı. Elimizden geleni yaptık. Yani topu her zaman onların sahasında tutmayı becerebildik.

"BU OYUNDA ONUN PERFORMANSINI DAHA İYİ GÖRDÜM"

Kaleci tercihi hakkında konuşan Henrik Rydström, şunları dedi: