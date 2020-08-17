Manchester United'ı yenen Sevilla Avrupa Ligi'nde finalde

Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finalinde, İspanyol ekibi Sevilla ile İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaştı.

5 KUPALI SEVİLLA, TEK ŞEMPİYONLUĞU OLAN MANU'YA KARŞI

Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla ile tek şampiyonluğunu 2017'de kazanan Manchester United arasındaki mücadele, Almanya'nın Köln kentinde oynandı.

İNGİLİZ EKİBİ PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ

Hakem Felix Brych, 7. dakikada Rashford'a Sevilla ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını 9. dakikada gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

SUSO SKORU EŞİTLEDİ

26. dakikada sol kanattan gelişen Sevilla atağında Reguilon'un yerden yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Suso, takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.

BOUNOU, KALESİNDE DEVLEŞTİ

Manchester Unitedlı oyuncular, ikinci yarının ilk 10 dakikasında net gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Bounou'yu geçmeyi başaramadı.

UNUTULAN DE JONG AFFETMEDİ: 2-1

Jesus Navas'ın sağdan yaptığı ortada, Manchester United savunmasının altı pas içinde unuttuğu De Jong, 78. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

SEVİLLA 6. KEZ FİNALDE

Kalan sürede başka gol olmadı ve Sevilla 2-1'lik skorla 6. kez adını finale yazdırdı.