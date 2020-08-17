Dolar
7.3701
0.1767%
Euro
8.7294
0.1778%
Altın
1934.91
-0.4972%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
458.332
-0.3868%
Bitcoin
87198.98
0.2654%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Manchester United'ı yenen Sevilla Avrupa Ligi'nde finalde

    Manchester United'ı yenen Sevilla Avrupa Ligi'nde finalde

    Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez finale yükseldi.
    • AA
    • 17.08.2020 - 03:00
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 03:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Manchester United'ı yenen Sevilla Avrupa Ligi'nde finalde

    UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finalinde, İspanyol ekibi Sevilla ile İngiltere'nin Manchester United takımı karşılaştı.

    5 KUPALI SEVİLLA, TEK ŞEMPİYONLUĞU OLAN MANU'YA KARŞI

    Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Sevilla ile tek şampiyonluğunu 2017'de kazanan Manchester United arasındaki mücadele, Almanya'nın Köln kentinde oynandı.

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #1

    İNGİLİZ EKİBİ PENALTI İLE ÖNE GEÇTİ

    Hakem Felix Brych, 7. dakikada Rashford'a Sevilla ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı noktasını işaret etti. Penaltı atışını 9. dakikada gole çeviren Bruno Fernandes, Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #2

    SUSO SKORU EŞİTLEDİ

    26. dakikada sol kanattan gelişen Sevilla atağında Reguilon'un yerden yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Suso, takımının soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmesini sağladı.

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #3

    BOUNOU, KALESİNDE DEVLEŞTİ

    Manchester Unitedlı oyuncular, ikinci yarının ilk 10 dakikasında net gol fırsatları yakaladı ancak kaleci Bounou'yu geçmeyi başaramadı.

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #4

    UNUTULAN DE JONG AFFETMEDİ: 2-1

    Jesus Navas'ın sağdan yaptığı ortada, Manchester United savunmasının altı pas içinde unuttuğu De Jong, 78. dakikada skoru 2-1'e getirdi.

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #5

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #6

    SEVİLLA 6. KEZ FİNALDE

    Kalan sürede başka gol olmadı ve Sevilla 2-1'lik skorla 6. kez adını finale yazdırdı.

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #7

    Manchester United ı yenen Sevilla Avrupa Ligi nde finalde #8

    Görüş Bildir