Marek Hamsik: Bugün kaliteli bir oyun ortaya koyduk

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Marek Hamsik 1 gol attığı Kızılyıldız maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçında sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini elde etti.

"Bugün kaliteli bir oyun ortaya koyduk"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Hamsik; "Bizim için çok önemli maçtı. Tekrar kazanmaya başlamak istiyorduk. Bugün kaliteli bir oyun ortaya koyduk. 3 gün içinde tekrar önemli maçımız var. Onu da yine kazanmak için uğraşacağız” dedi.

"İlk 11'e dönmek benim için çok önemli"

Kendi performansını nasıl değerlendirdiği sorusuna ise Hamsik, “İlk 11’e dönmek benim için çok önemli, özeldi. Bugün benim için de özel maç oynandı. Kişisel olarak golden dolayı mutluyum ama önemli olan kazanmak. Biz de ligde devam etmek istiyoruz. Son lig maçımızı kaybetti kazanmak istiyoruz. Kısa sürede tekrar toparlanıp, ligde kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.