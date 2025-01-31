Mario Branco'dan kura değerlendirmesi: Zorlu bir eşleşme

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen organizasyonda Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler ilk maçı evinde, rövanş karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, açıklamalarda bulundu.

Branco, transfer sorusuna da cevap verdi.

"ZORLU BİR EŞLEŞME"

Eşleşmeyi değerlendiren Branco, şunları dedi:

Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız.

"TURDA FAVORİ OLUP OLMAMAYI ŞU AN KONUŞAMAYIZ"

Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştıklarını söyleyen Branco, şu ifadeleri kullandı:

Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz.

"ÖNCE ANDERLECHT'E ODAKLANALIM"

Branco ayrıca, şu açıklamada bulundu:

Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Mario Branco, "Yeni transferler olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: