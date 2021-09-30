Marsilya-Galatasaray - CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, Marsilya'ya konuk oluyor.

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17' Sağ kanattan Morutan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Kerem topu indirdi. Penaltı noktasına doğru düşen topu savunma uzaklaştırdı. Van Aanholt bu topa gelişine sert bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.

9' Payet'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı.

4' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Nelsson arka direğe açılan topu kontrol etmek isterken Harit araya girdi. Nelsson mücadeleyi bırakmadı ve topu taca yolladı.

2' Taylan'ın ceza sahasına doğru uzun yolladığı topa Kerem hareketlendi. Ama top kaleci Pau Lopez'de kaldı.

1' Maç başladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşıyor.



Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'da başladı. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetiyor. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil