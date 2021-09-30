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    Marsilya-Galatasaray maçı durdu

    Marsilya-Galatasaray maçı durdu

    Galatasaray ve Marsilya taraftarlarının birbirlerine meşale atmaları sebebiyle oyun durdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 23:00
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşıyor.

    Mücadele devam ederken 37. dakikada, tribünden sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun durdu.

    TERİM SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Oyunun durmasıyla iki takım taraftarları birbirlerine meşale atmaya başladı.

    Ardından Fatih Terim, tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

    Ardından oyuncular da tribünlere giderek taraftarları sakinleştirdi ve maç kaldığı yerden devam etti.

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