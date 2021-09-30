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    Marsilya-Galatasaray maçında olay çıktı

    Marsilya-Galatasaray maçında olay çıktı

    UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya-Galatasaray maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Polis, sarı-kırmızılı taraftarlara müdahale etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 21:17
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 21:50
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    UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya'nın konuğu...

    Maç için tribünleri dolduran taraftarlar arasında arbede çıktı.

    Bir Fransız taraftarın Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne yaklaşarak Yunanistan bayrağı açmasına tepki gösteren sarı-kırmızılı ekip taraftarlarına Fransız polisi müdahale etti.

    POLİS BİBER GAZI SIKTI

    Fransız polisi, galatasaray taraftarına biber gazı sıkarak sakinleştirmeye çalıştı.

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