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Marsilya-Galatasaray maçında olay çıktı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya-Galatasaray maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Polis, sarı-kırmızılı taraftarlara müdahale etti.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 21:17
- Güncelleme : 30.09.2021 - 21:50
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya'nın konuğu...
Maç için tribünleri dolduran taraftarlar arasında arbede çıktı.
Bir Fransız taraftarın Galatasaray taraftarının bulunduğu tribüne yaklaşarak Yunanistan bayrağı açmasına tepki gösteren sarı-kırmızılı ekip taraftarlarına Fransız polisi müdahale etti.
POLİS BİBER GAZI SIKTI
Fransız polisi, galatasaray taraftarına biber gazı sıkarak sakinleştirmeye çalıştı.