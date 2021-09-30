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Marsilya-Galatasaray maçının ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, Marsilya'ya konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 20:35
- Güncelleme : 30.09.2021 - 20:38
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.
Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Marsilya: Pau Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Dieng, Cengiz Ünder, Harit, Payet
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil