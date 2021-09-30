Marsilya-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, Marsilya'ya konuk oluyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.



Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Marsilya - Galatasaray maçını Exxen Sport canlı yayınlayacak.



E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.



Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Pau Lopez; Luan Peres, Duje Caleta-Car, William Saliba; Boubacar Kamara, Gerson, Valentin Rongier; Matteo Guendouzi; Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Dimitri Payet

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Kerem, Cicaldau, Morutan, Diagne